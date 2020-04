Crolla ponte sul Magra tra Liguria e Toscana, 2 mezzi coinvolti

Albiano, 8 apr. (askanews) - Un altro ponte è crollato in Italia, è accaduto nella mattinata dell'8 aprile 2020 tra Liguria e Toscana, sul fiume Magra; si tratta di una struttura di circa 250 metri che collega Santo Stefano di Magra (La Spezia) e Albiano (frazione di Aulla, Massa e Carrara).Due gli automezzi coinvolti; fortunatamente non ci sono vittime, il conducente di un furgone però è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale. In corso le indagini per capire le cause del crollo, sul posto operano i Vigili del fuoco anche con l'aiuto di un elicottero.Fa discutere, però, il fatto che l'allarme era stato dato da tempo, a novembre erano state segnalate vistose crepe ma l'Anas prima e le autorità locali poi avevano dato il via libera al "mantenimento della viabilità" perché non sarebbero state riscontrate condizioni di pericolosità.Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, sta seguendo la vicenda e ha chiesto una dettagliata relazione all'Anas, che dal 2018 gestisce il tratto di strada interessato.Italgas, intanto, ha fatto sapere che è stata subito bloccata la fuoriuscita di gas conseguente alla rottura della condotta causata dal collasso del ponte. Al momento l interruzione del servizio interessa solo 500 clienti.