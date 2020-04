Crolla un ponte tra Liguria e Toscana, non ci sarebbero vittime

Roma, 8 apr. (askanews) - Tra Liguria e Toscana è crollato un ponte di circa 250 metri di campata che collega Santo Stefano di Magra (La Spezia) e Albiano (frazione di Aulla, Massa e Carrara), passando sopra il fiume Magra.Secondo le prime testimonianze dei vigili del fuoco sul posto, sarebbero rimasti coinvolti 2 automezzi, ma non ci sarebbero vittime: la situazione è comunque in costante aggiornamento.Il ponte è collassato su se stesso intorno alle 10.30: la causa potrebbe essere stata una esplosione dovuta a una fuga di gas (che passa in tubazioni sotto al ponte).I vigili del fuoco fanno sapere su Twitter di stare operando "anche con squadre Usar ed elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte".