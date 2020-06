Crolla parte tetto, morti mamma e figlio

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - A causa del crollo di parte del tetto di un edificio ad Albizzate (Varese), secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è morta una mamma e uno dei suoi bambini mentre l'altra figlia, di 15 mesi, è stata trasportata in ospedale in elicottero e versa in condizioni molto gravi. Sembra che la mamma e i due bambini si trovassero per strada e siano stati schiacciati dalle macerie. La bambina di 15 mesi è stata portata in ospedale a Gallarate in elicottero ed è in condizioni gravissime. Secondo quanto riferito dal 118 ha numerose fratture, una delle quali una al cranio. Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita