Il virologo Crisanti: “In Italia almeno 450mila casi. Troppi morti. Questo è un fallimento”

Il virologo Andrea Crisanti, che affianca Luca Zaia nella lotta al coronavirus, dice in una intervista al Corriere della Sera: “In Italia almeno 450mila casi. Troppi morti. Questo è un fallimento”. E solo “in Lombardia potrebbero esserci 250mila persone col Covid-19. Molti asintomatici". I numeri emersi insomma "non corrisponderebbero alla realtà e il tasso di letalità potrebbe essere sotto 1,5%”

Secondo l'esperto - che ha studiato col governatore veneto il piano di lotta al coronavirus, sostenendo da subito la scelta dei tamponi anche ai malati asintomatici, partendo da tutti quelli a rischio contagio - adesso "è bene cercare i casi sommersi" ma è “evidente che i morti sono troppi e bisognava fare come in Giappone: blocco totale dei focolai, penso a Bergamo”.

I numeri

Bisogna infatti “partire dai decessi per capire quanti sono davvero i contagiati”. I numeri emersi non corrispondono alla realtà. “I numeri sono molto più alti. Finalmente – afferma il professore - anche la Lombardia l’ha capito ed ha deciso di dare la caccia al sommerso”.

Crisanti dice di non riuscire a spiegarsi “come sia stato possibile sottovalutare le dimensioni dell’emergenza. In Lombardia i casi saranno almeno 250mila, 150mila sintomatici e 100mila asintomatici”. Mentre per tutta l'Italia ne calcola “450mila”.

"Tasso di letalità di 1,5%"

Nell’intervista al Corsera spiega di essere arrivato a queste conclusioni “considerando due dati fondamentali: quello della Cina e quello registrato a VO Euganeo dove è stata fatta una indagine epidemiologica su una intera popolazione. Questi numeri dice – sono simili e ci dicono che il tasso di letalità è sotto il 2 per cento, considerando tutto si arriva al 1,5% , e che la percentuale di asintomatici che contagiano è altissima (40%). Cosa sulla quale – a suo avviso - la Cina ha mentito evitando di considerarli nelle statistiche”. E' vero che in Italia ci sono più anziani "ma comunque le dimensioni del contagio restano altissime”.

"Bene cercare i sintomatici sommersi"

La Lombardia fa bene adesso “a cercare i sintomatici sommersi" e "dovrebbero testare le categorie più esposte per cerchi concentrici. Avrebbero però dovuto farlo 20 giorni fa – spiega Crisanti - E invece non c’è stata alcuna sorveglianza epidemiologica”. Per questo conclude “è un fallimento della classe dirigente del Paese. Troppi morti”.

"Il virus è sempre lo stesso"

Il virologo ribadisce il suo punto di vista sul Gazzettino precisando che a suo parere "Il virus è sempre lo stesso nelle varie regioni, quello che cambia è il fatto che in Veneto sono stati fatti molti più tamponi che altrove".

"Passare a 4mila test al giorno"

Per il direttore dell'unità di microbiologia e virologia di Padova, a cui la Regione Veneto ha affidato il coordinamento della campagna di tamponi a tappeto, partendo dal personale sanitario, l'obiettivo è di passare dagli attuali 2.000 a 4.000 test al giorno, per arrivare in 3-4 settimane, a 20mila al giorno. Secondo l'ultima rilevazione comparabile, i 61.115 test effettuati in Veneto hanno permesso di scovare 5.505 malati (un positivo ogni 11 esami), mentre in Lombardia, regione che ha il doppio di abitanti del Veneto, i 28.761 contagiati sono stati trovati con 73.242 analisi (uno ogni 2,5).