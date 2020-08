Crescono ancora i contagi, sono 1.210. 7 i morti

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Questi i dati del ministero della Salute. Sono 47 i ricoverati in più con sintomi Covid in Italia (per un totale di 971) con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69) rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono in 17.398 (+883). Sono i dati forniti dal ministero della Salute che riportano anche i tamponi effettuati, circa 67 mila, 10 mila in meno di ieri. I guariti oggi sono 267 per un totale di 205.470. In totale i casi registrati dal ministero della Salute sono 259.345, mentre il totale dei decessi è di 35.437. Il totale degli attualmente positivi è di 18.438 (+935). (ANSA).