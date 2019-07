Cremona, baby gang dei bulli social: 7 arresti e 18 denunce

Roma, 5 lug. (askanews) - Operazione dei carabinieri di Cremona contro una "baby gang" del posto: arrestati 7 giovanissimi (4 in carcere - tre 18enni ed un 17enne, per il reato di rapina - e due 16enni ed un 15enne ai domiciliari per tentata estorsione) e denunciati altri 18 giovani per i reati, in concorso, di atti persecutori, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento e risse.La baby gang era composta da veri e propri "bulli social" - una trentina di giovani, di età compresa tra i 15 e i 18 anni - e ha imperversato per mesi, prendendo di mira giovanissimi e scatenando decine di episodi di violenza, con un modus operandi già prestabilito: la provocazione verbale di uno della banda nei confronti della vittima designata, con una reazione da parte di quest'ultima, anche solo verbale e quindi scatta la vendetta, un attacco di gruppo a suon di pugni.Le piazze di Cremona venivano trasformate in un grande ring per incontri di box da filmare, postare, commentare e discutere su Instagram. Ragazzi uniti e strutturati in branco che volontariamente per mesi, sostengono gli inquirenti, hanno agito in modo violento prendendo di mira persone e tutto ciò che li circondava. Umiliazioni, denigrazioni, violenze fisiche, contro coetanei o giovani ragazzi non in grado di difendersi. Comportamenti sempre più cruenti tanto da richiamare l'efferatezza delle gang latine, sempre più distruttivi verso l'altro.L'operazione è stata chiamata "Cremona Dissing" (insultare, sparlare, discriminare cremonese o anche "dissenso cremonese") richiamando il nome della chat su Instagram sulla quale venivano pubblicate foto, video e commenti degli episodi di danneggiamento, vandalismo, atti persecutori, risse, lesioni e spaccio ai danni di altri giovani studenti cremonesi di cui sono accusati gli indagati.Alla pagina era collegato un link all'applicazione "ThisCrush" che permetteva di partecipare ad una chat esclusivamente accessibile ai gestori della pagina e a coloro che la "seguivano": la pagina era diventata un vero e proprio palcoscenico, in cui i componenti del branco "vivevano" rendendo direttamente pubblico il loro operato, anche come sfida aperta alle autorità, e per essere rinforzati dai "like" della Rete che li rendeva ancora più onnipotenti.