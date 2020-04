Covid19, Zaia: lockdown in Veneto non esiste più, 40% imprese aperte

Venezia, 17 apr. (askanews) - "Il lockdown non esiste più, nel momento cui ci sono le aperture delle imprese con i codici Ateco e le deroghe da parte delle prefetture, il risultato è che in Veneto le imprese sono aperte, e si tratta di un 40% di certo di imprese aperte grazie alle sole deroghe": lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia a Rai Uno.Il governatore del Veneto ha sottolineato di essere d'accordo con queste deroghe "perché in Veneto oggi la situazione del contagio permette di cominciare di pensare alla Fase 2 di convivere con il virus. Io avrei forse iniziato prima con alcuni comparti in modo tale che si potesse avere una apertura graduale e responsabile che ci permettesse di stare sul mercato". E sul fronte della sicurezza Zaia ha assicurato che "Il nostro Spisal ha già fatto migliaia di controlli e i risultati si vedono, E finora abbiamo solo qualche caso isolato ma nessun focolaio dentro un'azienda".