Covid: zona arancione ma vanno a sciare, 5 multati

(ANSA) - PARMA, 11 GEN - Avevano deciso, nonostante ci fosse la zona arancione e nonostante la chiusura degli impianti di risalita, di andare a sciare come se nulla fosse. Per questo cinque ragazzi residenti a Borgo Val di Taro, nel Parmense, e due di Piacenza sono stati multati dai Carabinieri. 400 euro per ognuno di loro. I militari li hanno sorpresi lungo la provinciale che, nell'appennino parmense, porta al Passo del Tomarlo. Altri 400 euro li dovrà invece pagare un cittadino cinese residente a Bologna che i Carabinieri hanno fermato al casello di Borgo Val di Taro sull'Autostrada della Cisa. L'uomo si è giustificato dicendo che stava andando a trovare un amico ed ovviamente anche per lui è scattata la sanzione. (ANSA).