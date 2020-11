Covid:Zingaretti,ordinanza per 5310 posti letto

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Oggi ho firmato un'ordinanza per la rimodulazione dei posti letto della Regione: finora ci sono 2913 posti letto in 40 strutture ospedaliere con 8 hub e uno pediatrico, di cui circa 2400 ordinari e il resto di terapia intensiva. Abbiamo già iniziato da una settimana, e puntiamo a coinvolgere 54 strutture per un totale nel Lazio di 5310 posti letto Covid, circa 4409 ordinari e 901 di terapia intensiva". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in conferenza stampa. (ANSA).