Covid: Zingaretti, da lunedì Lazio in zona bianca

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Da lunedì, attendiamo la conferma, entreremo in zona bianca". Lo ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti durante la conferenza stampa per l'avvio da oggi delle prenotazioni online del vaccino anti-Covid dai medici di medicina generale. "Ringrazio tutta la comunità del Lazio. Siamo la regione con (che ha avuto) il minor numero di restrizioni in zona rossa e arancione - ha aggiunto -. Da lunedì si fa un altro passo in avanti in una stagione diversa". (ANSA).