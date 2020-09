Covid:Zingaretti,irresponsabile chi nega esistenza virus

(ANSA) - FIUMICINO, 02 SET - "Vogliamo spingere alla ripresa della libertà e della vita. L'esatto opposto di personaggi che addirittura organizzano manifestazioni popolari di rifiuto dell'idea dell'esistenza del Covid e dei negazionisti che offendono innanzitutto i morti, le vittime del virus e offendono così le centinaia di migliaia di donne, uomini, infermieri, personale sanitario, e non solo, che in questi mesi hanno dato di tutto per aiutare l'Italia a rimettersi in piedi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del drive-in presso il parcheggio Lunga Sosta dell'aeroporto di Fiumicino. "Proprio nel momento in cui spingiamo per la ripresa della vita, ma in piena sicurezza per creare lavoro e tornare alla normalità, non posso che denunciare l'irresponsabilità e la follia di chi lavora contro l'Italia, contro le persone e contro la possibilità di rimetterci in piedi. Oltre quindi che ringraziare gli operatori per questo sforzo immenso che stanno facendo, spingo affinché ci sia una rivolta popolare contro chi ancora nega l'esistenza di un immenso problema che, e di questo ne sono convinto, possiamo affrontare e sconfiggere. Il Lazio - ha detto ancora Zingaretti - , oltre ad essere presente con la rete di tracciamento con le postazioni dei drive-in, insieme al Governo e al Miur sta finanziando e seguendo con l'Istituto Spallanzani quella che è la grande scommessa del vaccino italiano. Ripeto: questo è il modo per poter dire, e lo voglio dire alle italiane, agli italiani e ai cittadini di Roma e del Lazio, che ce la faremo. Torneremo a vivere ma per tornare a vivere liberi e libere, bisogna combattere e non fare gli stupidi e gli irresponsabili, negando quella che è una tragedia di questo secolo. Faremo quindi di tutto per arginare le follie, la vanità e l'egocentrismo di persone irresponsabili". (ANSA).