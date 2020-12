Covid: Zaia, spiagge aperte non hanno portato a seconda fase

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - "Non faccio parte di quelli che pensano che il liberi tutti estivo , che comunque è sempre un male, ha dato vita alla seconda fase. Non è stata una seconda fase, ma è il virus che è tornato a farsi vedere perchè c'è e c'è sempre stato". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, ricordando che "l'estate non è durata una settimana. Abbiamo avuto gli ultimi casi a fine giugno - ha ricordato - ed è iniziato nuovamente il movimento verso fine settembre, inizio ottobre. Se è vero che il 'liberi tutti' estivo ha dato vita alla seconda fase, è altrettanto vero che qualcuno deve spiegarmi perchè tre mesi di 'piatta' del virus siamo risusciti ad averli?. La verità è che questo virus si comporta come un virus influenzale, assomiglia al virus influenzale: sparisce bloccato dai raggi ultraviolletti e poi torna fuori". (ANSA).