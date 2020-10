Covid, Viola: 'Se questi numeri continuano siamo davvero in fase nuova'

Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) - "Se questi numeri si mantengono nei prossimi giorni, allora davvero siamo in una fase nuova". Lo spiega Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, commentando gli ultimi dati sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. "Aspettiamo un paio di giorni prima di trarre conclusioni", invita comunque l'esperta in un post su Facebook. "Le variazioni giornaliere significano poco", ricorda, invitando nell'attesa a mantenere "massima attenzione e rispetto delle regole. Anche in famiglia". Parlando poi della scuola e riferendosi ai timori che la ripresa delle attività didattiche possa essere legata al trend in crescita, dice: "Non si tocca". "Leggo dichiarazioni allarmanti", scrive su Facebook l'esperta dell'università di Padova: "Se anche il numero dei positivi dovesse aumentare - ammonisce - chiedo a tutti gli esperti e comunicatori di essere molto cauti nel dire che è a causa della scuola. Prima di mettere in discussione la scuola, pensiamo bene a quali sono le vere occasioni di contagio".