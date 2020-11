Covid: Veneto supera quota 100.000 casi

(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Il Veneto supera la quota psicologica di 100.000 positivi dall'inizio dell'epidemia Covid. Il bollettino regionale riferisce stamane di 2.792 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 100.876 infetti (compresi deceduti e guariti). Si contano anche 29 vittime in più, che portano a 2.845 il numero dei morti,. Gli attuali positivi sono 61.506 (+ 1.801). Non si arresta l'aumento dei ricoveri: negli ospedali: sono 2.046 (+81) i malati in area medica, e 253 (+12) i pazienti in terapia intensiva. In isolamento fiduciario si trovano 26.298 persone (-180). (ANSA).