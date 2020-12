Covid: Veneto supera 4.173 morti, totale positivi 74.956

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - Il Veneto tocca le 4.173 vittime dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, con 108 nuovi decessi nelle 24 ore. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Continua la crescita costante dei nuovi contagi per un totale di 74.956 casi da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 74.956 (+2.027). Stabile la situazione clinica, con 2.719 ricoveri in area non critica ementre scendono i pazienti invterapia intensiva che sono a 312. (ANSA).