Covid: Veneto, 6.820 positivi e 11 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 09 APR - Il Veneto registra nelle ultime 24 ore 6.820 nuovi casi Covid. Il totale degli infetti da inizio pandemia raggiunge quota 1.549.207. Sono 11 le nuove vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio totale si aggiorna così a 14.254 decessi; gli attuali positivi sono 79.767. Stabili a 857 i ricoveri dei malati in area medica, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 43 (+1). Per quanto riguarda i vaccini Ieri sono state somministrate 4.061 dosi, delle quali 111 sono prime inoculazioni. (ANSA).