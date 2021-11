Covid: Veneto, +432 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 08 NOV - Il Veneto registra 432 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia 485.378. Lo riferisce il bollettino della Regione. Invariato il numero totale delle vittime, 11.849, stesso dato di domenica - il report di ieri riportava per un errore materiale 5 decessi in più, poi depennati -- Salgono anche gli attuali positivi sono 12.903 (+287). Peggiora la situazione negli ospedali, con 257 ricoverati Covid in area non critica (+14), e 52 (+2) in terapia intensiva. E in provincia di Padova l'effetto dei festeggiamenti di Halloween ha inciso nel nuovo boom di casi registrato nel weekend, 492 contagi tra sabato e domenica, con un'incidenza che ora ha raggiunto i 120 positivi ogni 100.000 abitanti nell'area dell'Ulss 6 euganea. Incidenza più elevata nell'area dei Colli e nell'Alta padovana, dove si superano i 150 ogni 100.000 abitanti. (ANSA).