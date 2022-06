Covid: Veneto, +3.306 casi e 3 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 GIU - Sfonda anche oggi il tetto dei 3.000 casi il conteggio dei nuovi contagi Covid in un solo giorno in Veneto. Nelle ultime 24 ore gl infetti sono esattamente 3.306 (ieri erano 3.322), cui si aggiungono tre vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. La conseguenza è un nuovo balzo degli attuali positivi, ora 35.827. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia cresce a 1.787.418, quello dei decessi sale a 14.749, con tre morti nelle ultime ore. La situazione negli ospedali mostra una tendenza al peggioramento: i malati Covid ricoverati in area medica sono 472 (+2), quelli in terapia intensiva 29 (+2). (ANSA).