Covid: Veneto,10.745 nuovi casi e 5 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 06 LUG - E' sempre decisamente alto il numero di nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore: 10.745 rispetto ai 12.206 di ieri. Cinque le vittime che porta il dato complessivo a 14.837 deceduti. Lo rileva il bollettino della Regione del Veneto. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.906.843. Crescono gli attuali positivi, ora a 88.112 (+3.964). Sul fronte ospedaliero si segnalano 780 pazienti in area medica (+31), e rimane invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva sale a 36 (+2). (ANSA).