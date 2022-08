Covid: Veneto, 1.465 casi e 3 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 AGO - Prosegue la discesa, particolarmente accentuata come sempre al lunedì, dei numeri della pandemia in Veneto, con 1.465 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 2.101.358.893. Si segnalano 3 decessi, con il totale a 15.073. In diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 89.351, contro i 90.096 di ieri (-745), mentre riguardo ai dati clinici, vi sono 1.086 ricoveri in area medica (+7) e 38 (+2) in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 867 dosi somministrate ieri in regione, prevalentemente quarte (829) e terze dosi (35). (ANSA).