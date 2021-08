Covid: Vaia, agosto sotto controllo, nessuna ondata

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Una settimana in continuità con le ultime. Mese di agosto tutto sommato sotto controllo, a dispetto delle paventate ondate. Il vaccino si conferma strumento efficace ed i monoclonali producono gli effetti sperati". Così su Facebook il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. "Studi seri allontanano le paure su effetti collaterali generalizzati sui giovani , mentre attendiamo ancora sui giovanissimi - afferma - La memoria immunologica sembra darci un orizzonte temporale più ampio. Timidi spiragli di volontà concreta sui trasporti, mentre per la scuola attendiamo interventi più incisivi (quando?)". Vaia poi ribadisce: "Gran parte del sud del mondo non è coperto neppure dalla prima dose: il superamento dei brevetti e la possibilità che tutti possano avere a disposizione vaccini e cure non è atto demagogico e populista, non connota un'appartenenza è semplicemente atto di sanità pubblica indispensabile". (ANSA).