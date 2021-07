Covid, vaccini: fra over60 oltre 2,5 mln senza prima dose

Roma, 2 lug. (askanews) - Sono oltre 2,5 milioni gli italiani dai 60 anni in su che non hanno ancora ricevuto neanche la prima dose di vaccino. E' quanto evidenzia il Report sull'andamento della campagna vaccinale diffuso settimanalmente dalla struttura del commissario straordinario, generale Figliuolo. In particolare, nella fascia 60-69 anni sono in attesa di vaccino 1.458.624 di persone, pari al 19,31%. Nella fascia 70-79 anni sono 781.499 pari al 12,98%. Nella fascia over 80 sono 345.390, pari al 7,58%.Dall'avvio delle vaccinazioni sono state fornite alle Regioni 58.914.245 dosi di vaccini, +4.300.819 rispetto alla settimana precedente. 52.327.583 le somministrazioni per dosi, +3.806.141 rispetto alla settimana precedente, pari a 543.734 dosi somministrate al giorno.