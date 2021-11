Covid: Toti, in Liguria nessuna emergenza

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - L'incidenza è alta in "molte parti del Paese, ma i nostri ospedali sono ancora significativamente vuoti, quindi non vi è alcuna emergenza nella nostra regione e non sono preoccupato, sono attento e prudente". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti a proposito dell'impennata di contagi in Liguria che ha fatto segnare un più 88% rispetto alla settimana precedente, particolare che secondo alcune fonti potrebbe portare, se continuerà a salire l'incidenza ogni 100 mila abitanti, la regione al colore giallo (ANSA).