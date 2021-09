Covid: Toscana, ancora 9 morti in un giorno solo

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Ancora nove morti di Covid in sole 24 ore ed è il secondo giorno consecutivo che in Toscana si registra un numero così consistente di decessi. Le ultime vittime hanno età media di 81,8 anni e sono tre di Firenze, una di Prato, Pistoia, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Grosseto. Il totale dei morti sale a 7.095 in Toscana dall'inizio dell'epidemia. Inoltre, secondo il report della Regione, nelle stesse 24 ore sono stati rilevati altri 494 nuovi casi, la cui età media è di 39 anni. In Toscana sono ora 278.581 i casi di positività totali dall'inizio della pandemia (+0,2% sul giorno precedente, percentuale di incremento che si mantiene costante). Anche i guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 262.919 (94,4% dei casi totali). Nelle 24 ore sono stati 650 (tutti a tampone molecolare negativo), numero assoluto superiore ai nuovi casi. Gli attualmente positivi sono oggi 8.567 (-1,9% rispetto su ieri, continua la tendenza al lieve calo giornaliero). Tra loro i ricoverati sono 402 (+4 il saldo su ieri, +1%) di cui 48 in terapia intensiva (saldo -2 persone ma ci sono stati nove decessi). Altre 8.165 persone positive sono in isolamento a casa, riferisce la Regione, "poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-169 su ieri, -2%). Inoltre ci sono 11.666 persone (+15 unità su ieri, +0,1%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate e va monitorata per il tempo necessario la loro condizione clinica. (ANSA).