Covid: Toscana, altri 32 morti, loro età media 79,6 anni

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Sono 1.631 i nuovi casi (età media 45 anni, 1.579 con tampne molecolare, 52 da test rapidi antigenici) e 32 i decessi (età media 79,6 anni) per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. I morti totali in Toscana sono saliti a 5.380 vittime. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono così saliti a 197.005 (+0,8%) i casi di positività, stessa crescita percentuale nelle 24 ore dei guariti (+0,8% pari a 1.278 guariti totali, a tampone negativo) che raggiungono quota 163.197 persone. Gli attualmente positivi sono oggi 28.428 (+1,1% su ieri) di cui 1.849 ricoverati (+24 pazienti, +1,3% su ieri; 265 quelli in terapia intensiva, stabili) mentre gli altri 26.579 pazienti sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (+297 su ieri, +1,1%). Inoltre ci sono 37.727 (- 606 su ieri, - 1,6%) persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva delle Asl, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).