Covid: Tiramani (Lega), Italia insegna come gestire pandemia

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Invece di parlare di dittatura e altre amenità, non è che questa volta abbiamo spiegato all'Europa come si gestisce una pandemia!? Visto i 40.000 contagiati al giorno in Gran Bretagna, credo di sì". E' il post lasciato su Facebook da Paolo Tiramani (Lega), sindaco di Borgosesia, comune in provincia di Vercelli. Il messaggio è a commento delle notizie sulle misure anti Covid prese in altri Paesi tra cui l'Austria. (ANSA).