Covid, test salivari molecolari non validi per Green pass

Roma, 24 set. (askanews) - "I test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19". E' quanto chiarisce la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nella quale si ribadisce che "il test molecolare su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo resta, tuttora, il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità".