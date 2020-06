Roma, 24 giu. (askanews) - "Nel contratto cha abbiamo firmato per vaccino anti-Covid le prime 60 milioni di dosi saranno distribuite entro la fine dell'anno. Certo, stiamo parlando di un 'candidato' vaccino, anche se il più promettente, ma è bello che l'Italia sia in testa in questa sfida". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.