Covid, Speranza: meno variante Omicron da noi rispetto a Paesi Ue

Roma, 19 dic. (askanews) - Rispetto ai numeri del contagio da Covid 19 in salita in molti Paesi europei, "noi in Italia abbiamo un piccolo vantaggio: in questo momento la variante Omicron non è ancora significativamente diffusa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato a Che tempo che fa su Rai3."Domani faremo una ulteriore verifica, vedremo nei primi giorni della settimana come evolve la curva - ha aggiunto - e poi abbiamo questo appuntamento giovedì con gli scienziati per valutare la situazione. Bisogna mantenere altissimo il livello di attenzione. Lo devono fare le istituzioni, chiediamo uno sforzo in più ai nostri cittadini nelle misure comportamentali fondamentali: la mascherina, il distanziamento, evitare assembramenti. Abbiamo bisogno del contributo di tutti""La campagna vaccinale - ha proseguito Speranza - è importante per noi ma è importante accelerarla ancora per le terze dosi, i primi dati ci dicono che la terza dose ci consente di riavere un livello di protezione molto significativo. E' lo scudo migliore che ci può preparare da qui a quando fra qualche settimana la viarante Omicron sarà con ogni probabilità più presente".