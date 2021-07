Covid, Speranza: ancora dentro pandemia, guai dire che è finita

Roma, 14 lug. (askanews) - "Siamo ancora dentro a una pandemia, guai a pensare che sia finita". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al convegno "Pnrr e sanità", promosso da Fratelli d'Italia."Bisogna concentrare tutte le nostre energie nel contenere il contagio - ha sottolineato - nel gestire una fase ancora epidemica, non ne siamo fuori. Ma siamo in una fase 2, ovvero di gestione della pandemia - con i vaccini".In tal senso, per Speranza, "possiamo e dobbiamo concentrarci sul futuro del Servizio sanitario nazionale, per capire come le opportunità economiche di cui disponiamo possiamo utilizzarle per costruire un Servizio sanitario nazionale più forte e più efficace, per rispondere quotidianamente alla domanda di assistenza e di cura che arriva da ogni cittadino".