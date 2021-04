Covid: sit-in negazionisti Cagliari slitta al pomeriggio

(ANSA) - CAGLIARI, 25 APR - Slitta alle 15 la manifestazione "No Paura day" annunciata per le 11 di questa mattina da un gruppo di negazionisti nella centrale piazza Yenne di Cagliari. Ieri si erano registrati alcuni momenti di tensione per una decina persone che, senza l'uso di mascherine, hanno effettuato alcuni blitz prima in un supermercato della zona di Santa Gilla poi nel Parco di Monte Claro. La Polizia, intervenuta nei diversi posti, ha identificato i manifestanti che ora rischiano una multa per aver violato le norme anti-Covid. (ANSA).