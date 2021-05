Covid: sindaco Cagliari, -33% positivi in una settimana

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - "Il totale dei positivi è di 153, in calo del 33% rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 42 le persone attualmente ricoverate in ospedale, -8 rispetto a lunedì scorso". Lo scrive il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nel consueto aggiornamento settimanale della curva epidemiologica nel capoluogo della Sardegna. "Il quadro complessivo dei contagi in città continua dunque a migliorare, con numeri in diminuzione per la terza settimana consecutiva e che fanno ben sperare in vista dell'ingresso in zona bianca dal 1 giugno", aggiunge il primo cittadino nel suo post su Facebook. (ANSA).