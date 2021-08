Covid, due regioni rischiano di finire in zona gialla già a fine agosto: ecco quali

La grande circolazione di persone nel mese di maggior afflusso turistico, e l’abbassamento della guardia, potrebbero essere fatali ad alcune regioni per il mantenimento del colore bianco. Difficile – stando a quanto si legge sul Corriere della Sera – mantenersi dentro i parametri che evitano restrizioni e limitazioni: ovvero positivi sotto i 50 ogni centomila abitanti, terapia intensiva sotto il 10 per cento, posti letto occupati nei reparti ospedalieri sotto il 15 per cento.

Sicilia e Sardegna in particolare sarebbero regioni in bilico. Rischiano infatti di vestire nuovamente in giallo già dalla fine di agosto. Mentre altre 12 regioni registrerebbero numeri da soglia di criticità per l’incidenza dei casi ogni centomila abitanti. Per ora la loro salvezza deriva dal decreto che ha cambiato i parametri. Prima sarebbero già state pronte, in pratica, per il cambio di colore. Ma se il contagio riparte le cose potrebbero comunque peggiorare entro settembre.

I casi di Sicilia e Sardegna

In pericolo soprattutto le Isole. Il giornale fa presente che ben 14 regioni su 21 sarebbero già in zona d’allarme. La pressione sugli ospedali però – nonostante la crescita dei contagi – sarebbe sotto controllo quasi ovunque grazie ai vaccini.

In Sardegna tuttavia la lucetta rossa lampeggerebbe più di altri luoghi. “Sono già stati raggiunti due parametri da zona gialla: 142 positivi su 100 mila abitanti, 11 per cento dei posti letto in rianimazione occupati da pazienti Covid”, spiega il quotidiano.

Situazione delicata anche in Sicilia, “regione record per numero di positivi registrati ieri (oltre 800) che ha il valore dell’incidenza dei positivi sulla popolazione a 104,5 e il 13 per cento dei posti letto in area medica e il 7 per cento di quelli in rianimazione occupati”.

Alcune regioni sono a rischio cambio zona (Foto Ansa)

Lazio e Liguria

Altre regioni risulterebbero più distanti dalle soglie critiche, anche se la pressione sugli ospedali sarebbe in pericolosa crescita. Nel Lazio – scrive il Corriere - il tasso di occupazione delle terapie intensive è passato dal 3,7 al 6 per cento in una settimana, in Liguria dal 2,8 al 7%.

Altre regioni a rischio

In altre regioni risulta alto il numero di positivi per abitanti. E’ il caso – si legge – di Toscana, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Nella prima si sarebbe raggiunto quota 119,7 positivi su 100mila abitanti . Nella seconda il valore sarebbe a quota 94 (ma in calo), lo stesso dell’Umbria, di poco superiore a quello dell’Emilia-Romagna, attestata a 93. La Calabria, invece avrebbe 57,1 positivi ogni centomila abitanti, e sarebbe però già a quota 11 per cento dei posti letto nei reparti ordinari destinati a malati Covid (erano il 6,6 dieci giorni fa). Probabilmente – fa presente il giornale - alla base dell’aumento dei positivi c’è l’aumento dei test del tampone di questi giorni. Ma il rischio di tornare alle restrizioni dopo l’estate comincia a farsi più concreto.

La situazione nazionale

Quanto al quadro del contagio nazionale, ieri ci sarebbe stata una certa frenata. I nuovi positivi — secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute — sarebbero stati 5.735, 1.167 in meno rispetto al giorno prima. In gran numero si trovano in Sicilia (822), Toscana (665), Emilia-Romagna (661) e Lombardia (637). In calo anche i morti: 11 a fronte dei 22 del giorno precedente. Il calo di test processati (203.511 contro i 293.863 del giorno prima) spiega l’impennata dell’indice di positività, dal 2,3 per cento di sabato al 2,8 per cento di ieri. In salita anche gli accessi nelle terapie intensive che nei reparti ordinari: sono 299 i pazienti ricoverati nelle prime (11 in più rispetto a due giorni fa), mentre i ricoverati con sintomi in area medica sono 2631 (98 in più rispetto a quelli del giorno precedente).