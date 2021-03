In Sardegna sesto comune in rosso per il dilagare del Covid. Anche Firenze rischia la chiusura

Il Covid non dà tregua. In Sardegna, fino a qualche giorno fa in zona bianca, alcuni sindaci sono stati costretti a richiudere o ‘chiudere’ i loro paesi. Dopo essere uscito dal lockdown il 6 marzo scorso il comune di Bono, nel Sassarese, torna in zona rossa. Il sindaco Elio Mulas ha annunciato nuove restrizioni fino al 6 aprile ed ha adottato la nuova ordinanza che blinda il paese. È il sesto comune dell’Isola sigillato, insieme a Uri, Samugheo, Golfo Aranci, Sindia e Sarroch. “Alleghiamo la nuova ordinanza che prevede l'istituzione della zona rossa nel nostro territorio comunale fino al 6 aprile 2021. L'ordinanza è stata emanata dopo una lunga discussione che ha visto protagonisti noi, ma anche il Prefetto di Sassari, il responsabile Covid per il nord Sardegna dottor Guido e il direttore generale dell'assessorato alla sanità dottor Tidore. Sappiamo di chiedere un ennesimo, dolorosissimo, sacrifico a tante famiglie e tante attività, e ci auspichiamo che la Regione Autonoma della Sardegna (Ras) ci possa supportare una volta che, terminata l'emergenza sanitaria, dovremo affrontare l'emergenza economica”, ha spiegato con rammarico su Facebook il primo cittadino.

Stop vaccinazione ultraottantenni

Qualche giorno fa il sindaco era stato costretto a dichiarare lo stop alla vaccinazione degli ultraottantenni e a chiudere le scuole a causa del continuo aumento dei contagi da Covid 19: al 13 marzo il conteggio ufficiale diceva 27 nuovi casi in una settimana, 83 in totale, di cui 12 certificati come variante inglese del virus. Numeri che avevano spinto l'Ats Sardegna a sospendere in paese la campagna di vaccinazione degli anziani con più di 80 anni, e il sindaco ad emettere una nuova ordinanza con cui si disponeva la chiusura delle scuole e l'attivazione della didattica a distanza fino a giovedì 18 marzo. La campagna vaccinale sarebbe dovuta ripartire appena concluse le operazioni di tracciamento dei nuovi cluster scoperti negli ultimi giorni. Questo perché, spiegò il sindaco, "inoculare il vaccino in un anziano che potrebbe avere il virus in incubazione sarebbe disastroso".

Città della Toscana sotto assedio

Ma non è solo la Sardegna a subire l’attacco del virus. Anche in Toscana, si allunga l'elenco delle microzone rosse. Anche questa settimana, per l'emergenza sanitaria da Covid-19 rimane arancione. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato un'ordinanza che interessa i comuni di Altopascio, Villa Basilica e Bagni di Lucca in provincia di Lucca: tre territori vicini al confine con la provincia di Pistoia, zona rossa oramai da oltre due settimane, e dove è più forte il contagio. I tre comuni lucchesi diventeranno dunque da mercoledì 24 marzo rossi anche loro, fino a domenica 28 marzo. Salgono così a 94 su 273 totali i comuni rossi in Toscana. Giani ha anche accolto la richiesta di chiusura delle scuole avanzata per il suo territorio dalla sindaca di Lastra a Signa (Firenze) Angela Bagni. Riguardo all'andamento dell'epidemia, nelle ultime 24 ore registrati 1.140 nuovi casi di Coronavirus, con un tasso di positività saluto all'8,47.

Firenze verso la zona rossa

Purtroppo si registrano altri 23 decessi. Forte aumento dei ricoveri, in calo per alcuni giorni: nelle ultime 24 ore più 53 che riportano il totale sopra 1.700 (1.706 per la precisione) di cui 245 in terapia intensiva (stabili). Anche Firenze barcolla. "C'è una tendenza di crescita nell'area fiorentina, siamo vicini ai 400 casi positivi al giorno, c'è una pressione in lieve crescita anche nelle strutture ospedaliere. Sull'Rt siamo vicinissimi a 1,25, e per quanto riguarda il rapporto dei contagi sui 100mila abitanti siamo vicini alla soglia dei 250. Firenze non si è mai avvicinata così tanto ai livelli di zona rossa", ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una iniziativa in città. "I dati di oggi - ha poi chiarito - purtroppo risentono di un problema che si è verificato in uno dei laboratori di analisi, quindi abbiamo numeri relativamente bassi ma non possono far testo". Sul peggioramento della situazione "credo che ci siano margini per poter mettere in campo delle misure ed evitare la zona rossa per tutta la Regione. Col presidente Giani ci vedremo e faremo il punto su tutta la situazione".

Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, ha aggiunto Nardella, "sono sempre dell'idea che debba essere l'extrema ratio perché i disagi sono fortissimi sia per i bambini, per i ragazzi, che per le famiglie". Il sindaco ha risposto anche a chi gli chiedeva un bilancio delle misure anti assembramento già adottate: "Sono state molto efficaci - ha detto -. Gli interventi più significativi delle forze dell'ordine sono avvenuti negli appartamenti privati a seguito di segnalazioni di cittadini mentre fuori, nelle famose piazze della movida non si è verificato nessun caso preoccupante. Va detto che il sacrificio per i gestori dei locali è molto grosso, io mi auguro che oltre a questo decreto Sostegni arrivino altre misure a favore delle imprese che stanno pagando il prezzo più alto per queste limitazioni". "venerdì avremo la ministra Lamorgese a Firenze - ha annunciato - e le illustrerò anche il lavoro che stiamo facendo su questo fronte perché dobbiamo essere attenti a tutto" in modo da far calare i contagi. Guerra senza quartiere al virus in tutte le regioni italiane.

I dati regione per regione:

Veneto

Sono 1.966 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 52 decessi. Nel dettaglio, a fronte di 43.375 tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Veneto sono 1.966 i positivi con un'incidenza del 4.53%. Mentre sono 39.043 le persone positive in isolamento. Negli ospedali della regione in totale 2.013 (+55) ricoverati: in terapia intensiva 260 (+13), 1.753 in area non critica (+39). Con i 52 nuovi decessi il bilancio è di 10.414 vittime da inizio pandemia. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi.

Toscana

Sono 1.062 i contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 23 marzo, secondo il bollettino della regione anticipata dal governatore Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,68% (12,0% sulle prime diagnosi)", scrive.

Marche

Sono 405 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 23 marzo, secondo i dati del bollettino diffuso dalla regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4522 tamponi: 2658 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1106 nello screening con percorso Antigenico) e 1864 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,2%).

Basilicata

Sono 123 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (116 riguardano residenti) su un totale di 1.386 tamponi molecolari e si registra il decesso di un cittadino di Atella. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.280 (+41), di cui 4.108 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.348 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 407 quelle decedute.