Protezione civile: sempre meno malati, sono 236 i morti. Governo e Regioni lavorano sull'anticipo delle riaperture

Secondo i dati della Protezione civile sono 85.231 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. I malati complessivi sono invece 98.467, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi risultano 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri.

I ricoverati

Sempre secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, 16.270 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto alla giornata precedente. Sono invece 80.770 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 908 in meno di ieri.

Le vittime

Le vittime del covid sono invece 29.315, con un incremento di 236 in un giorno. In sei regioni - Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Basilicata e Molise - non si registrano morti nelle ultime 24 ore. In Italia i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 213.013 con un incremento rispetto a ieri di 1.075

Giù i malati

Calo netto dei malati - gli attualmente positivi nei dati della Protezione civile - nelle quattro regioni più colpite dal coronavirus. Sono 215 in meno in Lombardia, in Piemonte -239, in Emilia-Romagna -303, in Veneto -118. I malati calano in tutto il resto d'Italia, ad eccezione della Marche, dove si registrano 13 nuovi casi, e in Basilicata, in cui se ne registrano 4. Sicilia e Valle d'Aosta non registrano nuovi attualmente positivi.

La situazione nelle regioni

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, i casi attualmente positivi sono 37.092 in Lombardia (-215), 15.323 in Piemonte (-239), 8.681 in Emilia-Romagna (-303), 7.116 in Veneto (-118), 5.190 in Toscana (-89), 3.427 in Liguria (-81), 4.370 nel Lazio (-15), 3.219 nelle Marche (+13), 2.530 in Campania (-181), 1.041 nella Provincia autonoma di Trento (-124), 2.939 in Puglia (-6), 2.202 in Sicilia (+0), 984 in Friuli Venezia Giulia (-66), 1.809 in Abruzzo (-28), 612 nella Provincia autonoma di Bolzano (-24), 176 in Umbria (-5), 642 in Sardegna (-11), 110 in Valle d'Aosta (+0), 650 in Calabria (-24), 177 in Basilicata (+4), 177 in Molise (-1).

Le vittime sono rispettivamente: Lombardia 14.389 (+95), Piemonte 3.216 (+30), Emilia Romagna 3.705 (+39), Veneto 1.545 (+17), Toscana 889 (+8), Liguria 1.232 (+11), Lazio 534 (+10), Marche 936 (+4), Campania 369 (+3), Provincia autonoma di Trento 433 (+3), Puglia 433 (+4), Sicilia 247 (+3), Friuli Venezia Giulia 303 (+4), Abruzzo 335 (+3), Provincia autonoma di Bolzano 286 (+2), Umbria 70 (+0), Sardegna 119 (+0), Valle d'Aosta 139 (+0), Calabria 88 (+0), Basilicata 25 (+0), Molise 22 (+0). I tamponi effettuati sono 2.246.666, con un incremento di 55.263 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono 1.512.121.

La scheda (Ministero della Salute)

Il braccio di ferro con la Calabria

Intanto l'avvocatura dello Stato, per conto del Governo, ha rinunciato alla procedura accelerata con la richiesta di decreto cautelare monocratico al presidente del Tar di Catanzaro nel procedimento aperto contro la Regione Calabria per l'ordinanza della presidente Jole Santelli che consente il servizio ai tavoli, se all'aperto, per bar e ristoranti. Lo hanno annunciato i legali nel corso dell'udienza. Il presidente del Tar ha quindi fissato per sabato alle 9.30 l'udienza collegiale che esaminerà il ricorso.

Il ricorso del Governo contro l'ordinanza della Regione Calabria deve essere discusso dalla Corte costituzionale e non dal Tar, hanno sostenuto gli avvocati Oreste Morcavallo, Andrea Di Porto e Massimiliano Manna - quest'ultimo dell'Avvocatura regionale - che assistono la Regione.

"Si tratta - ha spiegato l'avvocato Morcavallo - di una contrapposizione tra poteri dello Stato che può essere decisa solo dalla Corte costituzionale in base all'art. 134 della Costituzione".

Bonaccini

Il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, a sua volta, annuncia che "se tutto andrà come ci auguriamo i tempi previsti, ad esempio il 1 giugno per bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, potranno essere anticipati".

Il governatore Zaia

"Stiamo lavorando con il governo sull'ipotesi di poter avere un anticipo sulle riaperture rispetto alla data del 18 maggio". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia.

Luca Zaia (Ansa)

"Potrebbe essere l'occasione - ha proseguito - di dare competenze in maniera differenziata alle Regioni sui propri territori. Se siamo responsabili della salute dei cittadini, è altrettanto vero che il presidente di una Regione possa decidere se aprire. Tutti abbiamo coscienza della messa in sicurezza, ma quando un operatore ha la protezione e il cliente ha la protezione siamo convinti che sia più che sufficiente - ha concluso - a garantire la salute di entrambi". "Questo - ha proseguito Zaia - è un ragionamento che stiamo facendo. Siamo anche convinti di un fatto, che potrebbe essere l'occasione, e ho visto che il ministro Boccia ha fatto un'apertura in questo senso, di dare competenze in maniera differenziata". Secondo Zaia "ci vuole buonsenso in un Paese che è l'Ufficio complicazione affari semplici. Io spero che si possa portare a casa l'obiettivo di avere le Regioni delegate a decidere nei propri territori. Non voglio parlare ancora di autonomia, però è anche questa una forma di autonomia che potrebbe essere utile, visto e considerato che abbiamo capito che le diverse Regioni hanno avuto diversi risultati e diversi servizi erogati per la tutela della salute, l'una dall'altra. Ogni Regione ha la sua storia sanitaria, ha le sue scelte sanitarie, per cui penso che questo sia importante ricordarlo", ha precisato. Il presidente veneto ha quindi ricordato che "dal 10 aprile abbiamo i dati epidemiologici in calo. Sappiamo che bisogna mantenere la guardia alta, però è pur vero che ci sono categorie come parrucchieri, acconciatori, estetiste e negozianti ancora chiusi. Noi non possiamo aprirle, non c'è base giuridica, se lo facessimo l'ordinanza durerebbe come una stella cadente, e lo dice uno che ha avuto il coraggio di fare scelte controcorrente. Dall'altro c'è anche da dire - ha concluso - che si rischia di mettere nei guai le persone".