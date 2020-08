Professoressa positiva al Covid-19 in una scuola a Verbania: subito chiuso l’istituto

Aperto dal 26 agosto per i corsi di recupero, il più importante istituto superiore di Verbania, il 'Cobianchi', è stato chiuso per un caso di contagio Covid. Lo ha annunciato la preside Vincenza Maselli precisando che "l'attività didattica è sospesa per consentire la sanificazione degli ambienti". L'intervento si è reso necessario poiché un'insegnante, entrata recentemente in Istituto, è risultato positiva al virus Covid-19". Nella scuola si stavano svolgendo, dal 26 agosto, i corsi di recupero.

Insegnate positiva

Secondo quanto scrive la Stampa è stata l’Asl a segnalare alla scuola che una professoressa è risultata positiva al coronavirus. La docente aveva tenuto gli esami di idoneità, integrazione e di ammissione agli esami di stato, ovvero quei test necessari all’inizio dell’anno per gli studenti privatisti e quelli provenienti da altri istituti. Con la comunicazione del caso di Covid-19 sono subito scattate le misure di prevenzione. Oltre all’insegnante, in isolamento sono finiti i sei studenti che hanno avuto contatti con lei. Tutti sono asintomatici. Nessun provvedimento invece per gli altri studenti che erano a scuola, ma in altre aule (circa 25 ragazzi), così come per il personale amministrativo e i bidelli che sono già al lavoro nell’istituto scolastico. La scuola ha però sospeso l’inizio dei corsi di recupero previsti per martedì primo settembre, in modo tale da iniziare subito la sanificazione degli spazi.

La sanificazione



"La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l'istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse", scrive la preside Vincenza Maselli nella nota sull'homepage del sito web. "La riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l'accesso in totale sicurezza". Il 'Lorenzo Cobianchi' di Verbania è un istituto fondato nel 1886, con formazione tecnica (Chimica, Meccanica ed Elettrotecnica, Informatica, Elettronica) e licei: Biologico, Scienze Umane e Sociali, Linguistico-Moderno e Scientifico Tecnologico.