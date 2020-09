Covid: scuola Altamura chiusa dopo festa

(ANSA) - BARI, 27 SET - Due scuole sono state chiuse ad Altamura, in provincia di Bari, per casi di positività al Covid, una delle quali, l'Istituto tecnico Nervi, è stato "chiuso in maniera preventiva dal dirigente dopo aver avuto notizie che alcuni alunni hanno partecipato ad una festa di 18 anni in cui poi ci sono stati dei positivi". A confermarlo è la sindaca della città murgiana, Rosa Melodia, che in una diretta facebook riferisce i dettagli delle due strutture chiuse, anche la scuola Don Milani. "Le feste in questo periodo non devono essere fatte e non è concepibile che le strutture facciano feste per ballare", ha detto la sindaca Melodia: "rischiamo un nuovo lockdown e il Comune non potrà più sostenere le necessità di tutti". E richiama alla "responsabilità di tutti e di tutte, controllate i comportamenti - dice rivolgendosi ai suoi concittadini - perché non è più il tempo di scherzare, mentre noi stiamo qui a cercare di risolvere le problematiche che nascono per l'irresponsabilità e a volta la responsabilità penale di alcuni". Nella seconda scuola, la Don Milani, è stato accertato un caso positivo nella segreteria. Stamattina tutto il personale è stato sottoposto a tampone nella tensostruttura allestita dalla Asl e "nel pomeriggio - ha assicurato la sindaca Melodia - ci sarà la sanificazione dell'intera scuola per permettere domani l'apertura in sicurezza". (ANSA).