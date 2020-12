Covid: Sardegna avvia screening di massa con test rapidi

(ANSA) - CAGLIARI, 05 DIC - La Regione avvia una campagna di screening di massa in Sardegna con postazioni diffuse sul territorio e con la collaborazione delle strutture sanitarie e dei medici militari. Ats ha acquistato1 milione e 100 mila test antigenici rapidi orofaringei con l'opzione di un altro milione, mediante gara Invitalia. La prossima settimana inizieranno le consegne. Lo annuncia il presidente della Regione Christian Solinas, Due le tipologie in arrivo: 800 mila tamponi orofaringei rapidi in grado di fornire l'esito entro 13 minuti (costo 1,29 euro l'uno) e 200 mila test antigenici rapidi con apparecchio elettronico (costo 3,63 euro l'uno). Lo screening sarà gratuito. I tamponi del primo tipo possono essere utilizzati anche all'aperto, in qualsiasi tipo di postazione, mentre i secondi necessitano di corrente elettrica. Solinas ribadisce la necessità di avviare da subito i test di massa il tra la popolazione, "per agevolare il rilevamento dei positivi anche asintomatici, isolare i focolai e permettere un rapido abbassamento della curva di contagio. Per implementare questo progetto e creare un vero e proprio "modello Sardegna" - conclude il governatore - ci avvarremo del Prof. Andrea Crisanti, che ha scelto di collaborare con la nostra Regione" (ANSA).