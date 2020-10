(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto punto a capo, perché per l'Italia sarebbe un disastro non solo economico ma anche culturale e sociale". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Bi.Mu, il salone delle macchine utensili in corso a Fieramilano Rho. "Cauti, attenti, prudenti, ma mai vittima del terrore, della paura", ha aggiunto Salvini. (ANSA).