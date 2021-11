Covid, salgono ancora nuovi casi: sono 8.569 nelle ultime 24 ore

Roma, 11 nov. (askanews) - Continua a salire il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia. Sono 8.569 nelle ultime 24 ore. 67 i morti, Questi i numeri del bollettino quotidiano emesso dal ministero della Salute relativo alla situazione epidemiologica nel Paese. 4.569 guariti mentre si registra un ricovero in meno rispetto a ieri nelle terapie intensive (sono 37 gli ingressi del giorno) e +62 ricoveri nelle aree mediche. 595.812 i tamponi processatio con un tasso di positività all'1,4% (-0,2%). 91.468.931 le dosi di vaccino somministrate in totale.