Covid, salgono a 11 le Guardie Svizzere contagiate in Vaticano

Città del Vaticano, 15 ott.(Adnkronos) - Salgono a undici le Guardie Svizzere contagiate in Vaticano. Lo si apprende dalla Guardia Svizzera che fa sapere che “è stato disposto da subito l’isolamento dei casi positivi e si sta procedendo con gli opportuni ulteriori controlli”. La Guardia Svizzera Pontificia assicura che “sono state adottate le misure più utili, anche in termini della pianificazione dei servizi delle Guardie, per escludere ogni rischio di contagio nei luoghi dove la Guardia Svizzera Pontificia presta servizio”. L’allarme contagi nell’esercito più piccolo del mondo che conta circa 160 guardie era scattato domenica scorsa con la notizia di un primo contagiato cui se ne erano aggiunti quattro. Ora i contagiati sono undici.