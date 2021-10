(ANSA) - MOSCA, 08 OTT - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 936 decessi causati dal Covid-19, il numero massimo in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta la Tass citando il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando al centro, in Russia nel corso dell'ultima giornata si sono registrati 27.246 nuovi casi di Covid. (ANSA).