Covid Roma, misure anti-assembramento per weekend

Roma, 26 nov. (Adnkronos - Dopo ''un'approfondita disamina'' della attività sviluppate negli ultimi due weekend, da cui è emersa ''una positiva valutazione del dispositivo già attuato'' le misure anti-assembramento saranno applicate anche il prossimo fine settimana a Roma con una ''rinnovata attenzione'' per evitare eccessive concentrazioni di persone e puntando gli sforzi operativi soprattutto nei momenti della giornata più sensibili, come ad esempio la tarda mattina e il pomeriggio. E' quanto stabilito nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato il Comune, la Regione Lazio, i vertici della polizia locale e delle forze dell'ordine della provincia di Roma. Sono previste quindi, anche per sabato e domenica prossimi, misure come la chiusura delle stazioni della metro A Spagna e Flaminio, gli avvisi scanditi dagli altoparlanti delle auto delle forze dell'ordine e i varchi al Tridente e nella zona di via Cola di Rienzo. Nel corso della riunione sono stati analizzati l'afflusso delle persone e i picchi delle presenze e sono stati esaminati i dati sui controlli. Sono circa 30mila le persone e 10mila gli esercizi commerciali sottoposti a verifica nell'ultimo weekend. Dal basso numero di sanzioni applicate è stato valutato, a quanto di apprende da fonti della prefettura, che c'è un'alta attenzione da parte della cittadinanza alle misure di contenimento. Durante il comitato è emerso inoltre che il dispositivo ha funzionato anche nelle zone del litorale come Fiumicino, Civitavecchia e Ostia, dove sono scesi in campo capitaneria di porto sugli arenili, ippopattuglie nelle pinete e forze dell'ordine.