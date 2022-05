Il Covid-19 fa molto male al cuore, dopo l’infezione aumentano i rischi di patologie cardiovascolari

Le persone risultate positive al Covid19 sviluppano più frequentemente sintomi associati a malattie cardiovascolari (CVD)1. A confermarlo è un’analisi indipendente condotta dall’Economist e sponsorizzata da Daiichi Sankyo Europa che ha esaminato le evidenze scientifiche ad oggi disponibili, al fine di misurare l'impatto che la pandemia ha avuto sui pazienti affetti da malattie cardiovascolari, sulla qualità e quantità di cure offerte, nonché le implicazioni future del Long- Covid per i sistemi sanitari europei.

L'impatto del virus sui rischi legati alle malattie cardiovascolari

Oltre alla crescente prevalenza dei fattori di rischio CVD, il rapporto dell'Economist Impact conferma che le persone che sono risultate positive al Covid-19 sono a più alto rischio di incorrere in patologie cardiovascolari ed eventi clinici correlati, quali insufficienza cardiaca, infarto miocardico, ictus e aritmia.1 Uno studio britannico su quasi 50.000 persone ricoverate a causa di un'infezione da coronavirus ha rilevato che il 4,8% ha subito un evento cardiovascolare avverso importante durante i cinque mesi successivi alla dimissione, tre volte il tasso visto nel gruppo di controllo;1 una revisione di molteplici studi internazionali che hanno esaminato i risultati dell'ecocardiografia dei pazienti da tre a sei mesi dopo l'infezione da covid-19 ha riportato che, in media, il 40% di essi ha mostrato una disfunzione diastolica.2 Tra coloro che sviluppano il covid-19, gli individui affetti da malattie cardiovascolari hanno fino a 3,9 volte più probabilità di sperimentare sintomi gravi e fino a 2,7 volte più probabilità di morire rispetto ai pazienti Covid non affetti da pregresse condizioni cardiovascolari.3 E queste sono solo alcune delle numerose evidenze riportate nell’analisi dell'Economist.

Le implicazioni della pandemia per i pazienti cardiovascolari

Il rapporto mette in luce anche le implicazioni indirette del Covid-19 sui sistemi sanitari e sulla cura delle malattie cardiovascolari. Durante la pandemia, la capacità limitata dei sistemi sanitari sovraccarichi, combinata alla paura dei pazienti di esporsi al virus, ha fatto sì che l'assistenza cardiovascolare sia stata ridotta a tutti i livelli, aumentando a sua volta la mortalità a breve termine e il rischio a lungo termine.1 Ad esempio, uno studio della Società Italiana di Cardiologia su 54 strutture sanitarie ha riportato che i ricoveri in pronto soccorso per infarto miocardico acuto sono diminuiti del 48% nel periodo 14-21 marzo 2020 rispetto alla stessa settimana del 2019. Anche per il tipo di infarto più pericoloso - l'infarto miocardico con elevazione del segmento ST (Stemi) - i ricoveri sono diminuiti del 27%. Le ammissioni per l'infarto miocardico meno pericoloso, ma comunque molto grave (Nstemi), sono diminuite del 65%.4 I dati di Stati Uniti, Cina e Regno Unito mostrano una tendenza simile.5

Aumentata la mortalità tra i pazienti colpiti da infarto

Lo stesso studio italiano ha rivelato che, oltre a un declino delle ammissioni in pronto soccorso, la mortalità tra i pazienti colpiti da infarto è aumentata, suggerendo che le persone arrivavano in ospedale già in gravi condizioni. Non solo questi ritardi nella ricerca del trattamento hanno portato a una maggiore mortalità, ma per coloro che sono sopravvissuti hanno esacerbato il rischio di malattie cardiovascolari croniche. Uno degli autori dello studio, il dottor Salvatore De Rosa, professore associato di cardiologia all’Università Magna Grecia e consulente per la stesura del report, ha notato nella sua clinica un numero più elevato di pazienti che presentano complicanze "che sono la prova di precedenti eventi acuti che non sono stati trattati. Dobbiamo tornare a tutti quei pazienti che sono rimasti indietro". Stando ai risultati del report, questo fenomeno è continuato nel medio termine; quasi un anno dopo l'inizio della pandemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riportato ancora diffuse interruzioni nella gestione dell’ipertensione e nel trattamento cardiovascolare di urgenza.1

Gli effetti a catena del Long Covid

Il termine "Long Covid " descrive la conseguenza ancora poco compresa, ma apparentemente comune, dell'infezione da Covid-19.1 La ricerca suggerisce che le manifestazioni comuni del Long Covid, come la dispnea e l'affaticamento, sono associati a un maggior rischio di eventi cardiovascolari, tra cui l'insufficienza cardiaca e l'infarto1. Commentando il rapporto dell’Economist Impact, il dottor Amitava Banerjee, cardiologo consulente e professore di Clinical Data Science presso l'University College di Londra, ha spiegato che "Stiamo solo grattando la superficie quando si tratta dell'impatto a lungo termine di Covid-19 in ambito cardiovascolare, e probabilmente con il tempo emergerà una maggiore quantità di dati". Il rapporto indica inoltre le sfide derivanti dal Long Covid potrebbero accrescere l’onere della gestione cardiovascolare sia a breve che a medio termine, esigendo l'implementazione di strategie preventive che si adattino ad un panorama sanitario in evoluzione.