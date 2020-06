Covid: risalgono contagi,85 morti in 24h

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Sono 85 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in lieve calo rispetto alle 88 di ieri. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 21, mentre ieri erano 29. I morti complessivi salgono così a 33.774. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 9 regioni senza vittime: Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono saliti a 163.781 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.886. Giovedì l'aumento era stato di 957. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Risalgono i contagi in Italia. E' di 234.531 il numero complessivo, con un incremento rispetto a ieri di 518 casi, quando si era registrata una crescita di 177. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 402 in più, mentre ieri l'incremento era stato di 84 casi, pari al 77,6%% dell'aumento odierno in Italia. Sono 36.976 i malati di coronavirus in Italia, 1.453 meno di ieri.