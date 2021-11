Covid, Rezza: situazione peggiora. Intensificare campagna vaccini

Roma, 26 nov. (askanews) - "Tende ancora a peggiorare la situazione epidemiologica nel nostro Paese: il tasso di incidenza si attesta intorno a 125 casi di covid-19 per 100.000 abitanti, l'Rt rimane invece più o meno stabile intorno 1,23, quindi ancora al di sopra dell'unità". Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del mnistero della Salute, Gianni Rezza, in un video a commenti dei dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia."Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva siamo rispettivamente al 8,1 è il 6,2% Quindi al di sotto della soglia critica anche se si osserva Una tendenza all'incremento", aggiunge."Data la situazione epidemiologica - raccomanda - è bene continuare la campagna vaccinale con grande intensità e soprattutto per quanto riguarda le dosi di richiamo, al tempo stesso è essenziale mantenere comportamenti prudenti, per esempio distanziamento sociale e uso di mascherine"."Naturalmente - conclude - stiamo seguendo anche ciò che accade nel resto del mondo, in particolare l'emergere di questa nuova variante recentemente identificata in Sudafrica: ne stiamo valutando le caratteristiche insieme agli altri organismi internazionali".