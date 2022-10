Covid, Rezza: numeri salgono. Rt sopra soglia epidemica

Roma, 7 ott. (askanews) - "Anche questa settimana il numero di casi di Covid nel nostro Paese tende ad aumentare e l'incidenza si fissa intorno ai 441 casi per 100.000 abitanti. L'Rt anche mostra una tendenza all'aumento: siamo a 1,18, quindi al di sopra di quella che è considerata la soglia epidemica. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva siamo rispettivamente al l'8,2 E all'1,8%, al di sotto della soglia critica però c'è un aumento abbastanza rilevante soprattutto per quanto riguarda l'occupazione dei posti di area medica, mentre sale di poco la terapia intensiva". Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto video di fine settimana a commento dei dati del monitoraggio sulla sirtuazione epidemiologica nel Paese."Dato l'aumento della velocità di circolazione del virus, testimoniato anche dagli incremento delle Rt che adesso al di sopra di 1, è bene mantenere dei comportamenti che siano ispirati alla prudenza e soprattutto ricordiamo le dosi di richiamo di vaccino in particolare per le persone a rischio delle persone più fragili e gli ultrasessantenni", raccomanda.