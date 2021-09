Covid, Rezza: casi in diminuzione ma attenzione a varianti

Roma, 17 set. (askanews) - "Questa settimana diminuisce il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese che si fissa intorno a 54 casi per 100.000 abitanti. Anche l'Rt è in lieve diminuzione, al di sotto dell'unità e intorno a 0,85. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area amedica e di terapie intensive, siamo rispettivamente al 7,2 e al 5,8 per cento, quindi al di sotto della soglia critica e anche questi sono in lieve diminuzione. Però, stante la trasmissione di varianti ad alta sensibilità e anche la riapertura di tutte le attività, a cominciare anche dalla scuola, e bene continuare a mantenere dei comportamenti individuali ispirati alla massima prudenza". Lo dice il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel video sulla situazione epidemiologica nel Paese, diffuso al termione della conferenza stampa sul monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-Ministero Salute.