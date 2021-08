Covid: reparti Aou Sassari sovraffollati,pazienti in barelle

(ANSA) - SASSARI, 31 AGO - È emergenza ricoveri nei reparti Aou dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le stanze sono sovraffollate e decine di pazienti sono costretti su barelle, appoggiate nei corridoi accanto ai cestini dei rifiuti o ammassate nelle stanze da due posti letto. Succede nei reparti di Geriatria, dove stamattina alle 7 i posti letto erano tutti occupati e si contavano 9 degenti in barelle aggiunte nelle stanze a due letti o sistemate nel corridoio, Medicina uomini (7 barelle), Medicina donne (3 barelle) e Patologia medica (7 barelle). Il sovraffollamento, denunciato dai familiari dei pazienti, è l'effetto anche della chiusura, da oggi, della Clinica medica, il cui personale medico e infermieristico è stato dirottato a rinforzare gli altri reparti ospedalieri e in particolare Malattie infettive. Qui, dove a ieri erano ricoverati 29 pazienti su un totale di 33 posti letto Covid disponibili fra ordinari e sub intensivi, arriveranno a breve gli infermieri della Clinica medica. Prima dovranno seguire un corso accelerato di formazione per potersi prendere cura dei degenti positivi ricoverati in regime sub intensivo. (ANSA).