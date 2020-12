Covid: sono 14 le regioni a rischio moderato, 5 quelle a rischio alto: ecco quali sono

Gran parte delle Regioni e PA sono classificate a rischio moderato di una trasmissione di SARS-CoV-2 ma l'elevata incidenza e l'attuale forte impatto sui servizi ospedalieri richiede cautela mantenendo elevata l'attenzione nei comportamenti. Per questo motivo "questo andamento deve portare alla massima attenzione nell'adozione e rispetto delle misure, ed evitarne un rilassamento prematuro, mantenendo elevata l'attenzione nei comportamenti". Lo rileva la bozza di monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss.

Tar accoglie richiesta sospensiva su ordinanza Abruzzo

Intanto il Tar dell'Aquila ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marsilio. La pubblicazione del decreto dei giudici amministrativi dovrebbe avvenire a breve. L'Abruzzo con l'ordinanza era di fatto passato da un regime di zona rossa ad arancione.

Regioni a rischio basso e a rischio alto

Stando alla bozza quattordici Regioni/PA sono classificate a rischio Moderato di una trasmissione di SARS-CoV-2. Di queste, nessuna ha una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità. Due Regioni sono classificate a rischio Basso e 5 a rischio Alto.

Le 14 a rischio moderato

In particolare, si legge, "in 14 Regioni/PPAA non sono state riportate allerte di resilienza dei servizi sanitari assistenziale. Nelle rimanenti 7 Regioni/PPAA, due riportano molteplici allerte di resilienza".

Quelle a rischio alto

Sono Emilia Romagna, Puglia, Sardegna, Veneto ed Emilia Romagna le cinque Regioni classificate a rischio Alto. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss.

Impatto alto sui servizi sanitari

In 16 Regioni si evidenzia un "impatto alto" sui servizi sanitari per sovraccarico di terapie intensive e area medica, per evidenza di nuovi focolai (in Rsa, case di riposo, ospedali o luoghi con popolazione vulnerabile) e per nuovi casi segnalati. Si tratta di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna., Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna , Toscana, Umbria e Veneto.

I dati positivi

Dati positivi emergono dalla bozza del monitoraggio settimanale dell'Iss- Ministero della Salute. Nel periodo 18 novembre-1 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 . Si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni/PPAA. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità relativo alla settimana 30 novembre - 6 dicembre 2020 (dati aggiornati al 9 dicembre 2020).

Terapia intensiva

Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 3.663 (01/12/2020) a 3.345 (08/12/12); anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è diminuito passando da 32.811 (01/12/2020) a 30.081 (08/12/2020).

Sebbene si osservi una diminuzione significativa dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (454,70 per 100.000 abitanti nel periodo 30/11/2020-06/12/2020 contro 590.65 per 100,000 abitanti nel periodo 23/11/2020-29/11/202), il valore è ancora molto elevato. L'incidenza rimane cioè ancora "troppo elevata per permettere una gestione sostenibile". Pertanto, si legge nella bozza, "è necessario mantenere i livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri".

Mantenere comportamenti prudenti

"Questa settimana si osserva una leggera diminuzione dell'incidenza dei casi di Covid-19, però rimane elevata intorno a 450 casi per 100mila abitanti. Addirittura in alcune aree del paese si nota un aumento dell'incidenza stessa. Rimane al di sopra della soglia critica il tasso di occupazione sia in area medica che in terapia intensiva. Quindi nonostante una leggera diminuzione dell'Rt, intorno 0,82 è necessario che i cittadini continuino a mantenere comportamenti estremamente prudenti evitando aggregazioni. Allo stesso tempo le amministrazioni devono vigilare e mantenere alto il livello di allerta", ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute.